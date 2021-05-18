Дума запрещает причастным к экстремистским организациям избираться депутатами

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы.

Документ внесла в палату группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). Инициатива предусматривает, что гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не имеет права быть избранным депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.

Согласно законопроекту, запрет будет распространяться на "учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций". При этом оговаривается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому "предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права".

Законопроект устанавливает, что лица, являвшиеся учредителями, членами коллегиального руководящего органа, руководителями экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны депутатами Госдумы по истечении пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности таких организаций.

Для рядовых участников таких организаций срок ограничений составляет три года. Пока законодательство запрещает избираться депутатами Госдумы гражданам, осужденным "за совершение преступления экстремистской направленности, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, имеющим на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление" (в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений после снятия и погашения судимости должны пройти еще 10 и 15 лет соответственно).