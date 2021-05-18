Правительство внесло на ратификацию в Думу соглашение СНГ о системе связи вооруженных сил

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о совместной системе связи вооруженных сил государств - участников СНГ. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на повышение устойчивости управления вооруженными силами стран СНГ и выполнение требований к организации связи в целях взаимодействия между ними.

Кроме того, соглашение направлено на формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе устойчивого механизма финансирования и согласованного развития системы связи при решении совместных задач с учетом приоритетного оснащения войск средствами коммуникации. Документ также позволит обеспечить преемственность и совместимость систем, комплексов военной связи национального и зарубежного производства, реализацию научно-технических достижений в сфере военной связи.

В Минобороны РФ будет создан "штатный орган при координационном комитете начальников связи вооруженных сил государств - участников СНГ при Совете министров обороны государств - участников СНГ для обеспечения устойчивого функционирования объединенной системы связи, координации деятельности генеральных штабов вооруженных сил государств - участников СНГ в области связи". Допускается проведение тренировок сил, имеющих отношение к объединенной системе.