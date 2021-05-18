МИД РФ не располагает информацией о прекращении работы генконсульства США в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Информации о прекращении работы генконсульства США в Екатеринбурге на сегодняшний день нет. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

Вечером 18 мая флаг США был снят со здания, где располагалось генконсульство, передает корреспондент ТАСС.

"У нас такой информации, что генконсульство в Екатеринбурге прекращает работу, нет", - сказал Харлов. Однако он не исключил, что речь может идти о временной приостановке работы генконсульства.

В официальном аккаунте диппредставительства в Instagram 17 мая была опубликована информация, что генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает эту должность. При этом генконсул выразила надежду на скорое возобновление в полном объеме работы диппредставительства в Екатеринбурге. Позднее в генконсульстве сообщили о сокращении штата сотрудников.

Ранее американская сторона объявила, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.