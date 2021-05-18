В МИД рассказали о подготовке второго саммита Россия - Африка

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Работа по подготовке второго саммита Россия - Африка, который пройдет в 2022 году в одной из африканских стран, продолжается. Об этом говорится в приветственном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам международной конференции "Россия и Африка: строим будущее вместе" на площадке Дипломатической академии МИД России. Текст зачитал во вторник спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Упрочению наших традиционно дружественных, проверенных временем отношений способствовал первый российско-африканский саммит, состоявшийся в Сочи в 2019 году. В настоящее время продолжается работа по подготовке второй встречи в верхах", - сказал Лавров.

В свою очередь Богданов добавил, что российская сторона уже обсуждает место проведения этого мероприятия.

"Мне довелось сейчас встречаться с президентами семи африканских стран буквально за последний месяц. Конечно, я спрашивал их по поводу удобного места проведения саммита. Разные мнения на этот счет существуют. Конечно, мы были бы признательны сегодня участникам этой конференции, особенно послам африканских государств, за их возможные соображения, где проводить этот саммит", - указал он.

Продвижение диалога

Как подчеркнул в своем приветствии глава МИД РФ, в настоящее время российско-африканские контакты заметно активизировались. "Продвигается политический диалог, наращивается межпарламентское взаимодействие, осуществляются научные и гуманитарные обмены. Определенные успехи достигнуты в деле развития и диверсификации торгово-экономических связей", - сказал министр, напомнив, что Россия многое сделала для облегчения долгового бремени государств Африки.

Лавров обратил внимание и на помощь, которую Россия оказала африканским друзьям, в преодолении последствий пандемии, отметив продолжающуюся совместную работу по регистрации в государствах Африки российской вакцины "Спутник V", ее поставках на двусторонней основе и в рамках сотрудничества с Африканским союзом.

Министр также приветствовал стремление африканцев играть более энергичную роль в поддержании международного мира и безопасности и урегулировании конфликтов, прежде всего на Африканском континенте.