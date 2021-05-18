Губернатор Костромской области в 2020 году увеличил свой доход на 340 тыс. рублей

КОСТРОМА, 18 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Костромской области Сергея Ситникова в 2020 году увеличились более чем на 340 тыс. рублей и составили около 2,9 млн рублей, следует из его декларации, опубликованной на сайте администрации области.

В 2019 году, в соответствии с декларацией, Ситников заработал более 2,6 млн рублей.

В пользовании губернатора и его супруги находится жилой дом площадью 329,8 кв. метров. Губернатор по-прежнему владеет автомобилем Toyota LC 150, лодкой "Сарепта" и прицепом для перевозки водной техники.

Доход супруги губернатора за год практически не изменился и составил порядка 1,043 млн рублей. В собственности жены Ситникова находится квартира площадью 105,5 кв. м.

Ситников родился в Костроме в 1963 году. В 2008-2012 годах являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области (переизбирался в 2015 и 2020 годах).