Российская сторона рассматривает ответ на высылку дипломата из Скопье

Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Скопье во вторник.

"Единственное, что я могу вам сказать, это то, что, действительно, посольство подтверждает, что такое решение македонской стороной было принято. В настоящее время российская сторона рассматривает ответные меры, которые последуют за этим шагом. Срок [на отъезд российского дипломата] - семь дней, имя дипломата не разглашается", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства России.

Ранее власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата. Сообщается, что 14 мая 2021 года посол РФ Сергей Баздникин был вызван в МИД республики, где ему была вручена соответствующая нота.