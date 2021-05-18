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Российская сторона рассматривает ответ на высылку дипломата из Скопье

Ранее власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата. Его имя не разглашается
Здание МИД РФ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

БЕЛГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Российская сторона рассматривает ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии.

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Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Скопье во вторник.

"Единственное, что я могу вам сказать, это то, что, действительно, посольство подтверждает, что такое решение македонской стороной было принято. В настоящее время российская сторона рассматривает ответные меры, которые последуют за этим шагом. Срок [на отъезд российского дипломата] - семь дней, имя дипломата не разглашается", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе посольства России.

Ранее власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата. Сообщается, что 14 мая 2021 года посол РФ Сергей Баздникин был вызван в МИД республики, где ему была вручена соответствующая нота.

Теги
Северная МакедонияРоссия
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