Мишустин 19 мая выступит с докладом на совещании у Путина по реализации послания

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит президенту РФ Владимиру Путину в среду доклад по вопросам реализации отдельных положений послания главы государства Федеральному собранию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Президент России В. Путин проведет 19 мая совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию, с которым он обратился 21 апреля 2021 года. С основным докладом выступит председатель правительства М. Мишустин", - говорится в сообщении.

Также запланирован доклад первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о законодательном обеспечении реализации послания. Кроме того, ожидаются выступления вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина, добавили в Кремле.