Правила политической рекламы в соцсетях могут уточнить по итогам выборов в Думу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Законодатели могут уточнить правила публикации политической рекламы в соцсетях по итогам избирательной кампании в Госдуму. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

"По итогам избирательной кампании в Госдуму представляется необходимым, возможно, уточнить правила публикации политической рекламы в соцсетях", - сказал он по итогам состоявшегося во вторник заседания комиссии.

"Наши оппоненты совершенствуются [в вопросах вмешательства в суверенные дела РФ], поэтому нам придется, к сожалению, еще не раз возвращаться к этой теме по мере того, как мы будем вынуждены отвечать, ибо действия наши всегда носят ответный характер", - подчеркнул Климов.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.