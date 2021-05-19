Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам - участникам совершать инспекционные полеты над территориями друг друга.

Данный вопрос стоит первым номером в повестке заседания палаты, которое начнется на два часа раньше обычного времени, - в 10:00 мск. Докладчиком выступит официальный представитель президента РФ по данному вопросу, замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Законопроект был внесен главой государства в Госдуму 11 мая. В пояснительной записке отмечено, что договор "способствовал значительному укреплению доверия в военной сфере", при этом Россия внесла существенный вклад в его выполнение, "ежегодно принимала и проводила наибольшее количество наблюдательных полетов, а также первой создала и начала использовать цифровую аппаратуру наблюдения".

Однако, как указано в тексте, решение США от 22 ноября 2020 года по выходу из договора под надуманным предлогом существенно нарушило баланс интересов государств - участников, достигнутый при его заключении. Таким образом, "был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации".

Как отметил ранее в одном из выпусков на своем YouTube-канале глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, Соединенные Штаты "фактически разрушили работавшую почти три десятилетия систему", объявив о выходе из договора, обвинив при этом Россию в его нарушении. "В итоге ситуация с конца прошлого года выглядит примерно так: России запрещено совершать инспекционные полеты над территорией США, но при этом Вашингтону теоретически никто не мешал получать нужные сведения о том, что происходит на российской территории через страны НАТО, которые остаются участниками договора", - пояснил Слуцкий, заметив, что Москва ранее шла на уступки для сохранения ДОН.

Что такое Договор по открытому небу

Договор по открытому небу предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Впервые идея о создании такого механизма была озвучена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав (СССР, США, Великобритания, Франция) в Женеве 21 июля 1955 года. Весной 1989 года вернуться к этому вопросу предложил президент США Джордж Буш-старший.

После нескольких раундов переговоров договор был подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Россия ратифицировала ДОН 26 мая 2001 года. Документ регламентирует проведение полетов, содержит требования к самолету и аппаратуре наблюдения, устанавливает правила обработки собранных сведений. Информация поступает в банк данных, который доступен для всех участников.

Договор закрепляет за каждым участником определенное количество квот (в т. ч. активных, когда страна выполняет инспекционные полеты над территорией другого государства, и пассивных, когда она принимает инспекции других государств).

Участниками договора являются 33 государства.

Претензии со стороны США

США на протяжении нескольких лет обвиняли Россию в нарушении ряда условий документа, в частности в запрете на наблюдательные полеты в десятикилометровой зоне вблизи границ Абхазии и Южной Осетии и в ограничении 500 км дальности полетов над Калининградской областью.

Как утверждал ранее Майкл Помпео, который на тот момент занимал должность госсекретаря США, в 2019 году Россия "необоснованно отказала в проведении совместного американо-канадского наблюдательного полета" над районом проведения "масштабных российских военных учений". Кроме того, он приписывал России использование полученных в рамках договора снимков в "интересах агрессивной новой российской доктрины нанесения ударов по критически важной инфраструктуре в США и Европе с помощью высокоточных обычных боеприпасов".

В свою очередь Москва выдвигала претензии Вашингтону в усложнении процедуры согласования и в ограничении наблюдательных полетов, в частности над Алеутскими и Гавайскими островами.

Надежда есть?

Как пояснил ранее журналистам Рябков, сейчас полеты в рамках ДОН приостановлены в связи с пандемией COVID-19. При этом квота на текущий год согласована.

В целом, по словам дипломата, после того, как завершатся внутренние процедуры в РФ по денонсации ДОН и будет передана нота хранителям договора (Канаде и Венгрии), через шесть месяцев Москва перестанет быть стороной соглашения.

В то же время во вторник на заседании думского комитета по международным делам Слуцкий сообщил, что Совет Федерации на заседании 19 мая не будет сразу вслед за Госдумой рассматривать законопроект о денонсации ДОН. Глава комитета уточнил, что это случится "чуть-чуть позже". По его словам, депутаты понимают, что после денонсации договора Госдумой "надежды мало, что кто-то как-то будет внимать голосу здравого смысла в США", однако, как отметил Слуцкий, "надежда умирает последней".