Лавров в Душанбе обсудит с коллегами из ОДКБ проблемы безопасности в регионе

ДУШАНБЕ, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в среду примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский министр прибыл с официальным визитом в Таджикистан, председательствующий в организации в текущем году, накануне вечером.

Предстоящее заседание СМИД ОДКБ впервые за время пандемии пройдет в очном формате. Ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, ранее внесли свои коррективы в работу организации, в связи с чем главы МИД стран - участниц ОДКБ в мае и декабре прошлого года обсуждали проблемы безопасности в режиме видеоконференции.

Помимо участия в заседании, Лавров проведет переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Ожидается, что стороны рассмотрят график предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях, обсудят основные вопросы торгово-экономического сотрудничества и совместное противодействие коронавирусу.

Главное - безопасность

Как сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Душанбе представители внешнеполитических ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обменяются мнениями о состоянии и перспективах развития международной обстановки, а также ее влиянии на безопасность государств - членов организации.

В совместных заявлениях, которые стороны регулярно принимают по итогам различных встреч в рамках ОДКБ, страны традиционно выступают за стабилизацию ситуации в различных точках мира, акцентируя внимание на важности налаживания диалога и, как следствие, мирного урегулирования конфликтов. Вместе с тем государства - члены объединения не исключают взаимовыгодное сотрудничество с другими странами для противодействия новым вызовам и угрозам, ведь в ОДКБ уверены, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасность всех остальных.

В этой связи в центре внимания стран организации всегда находятся такие темы, как международный терроризм, наркотрафик, информационная безопасность, а также кризисные ситуации в разных регионах, в том числе на Ближнем Востоке. Очевидно, что на предстоящем заседании министры иностранных дел государств - членов ОДКБ, помимо стандартной повестки, внимательно рассмотрят эскалацию палестино-израильского кризиса, который угрожает безопасности всего региона, недавний конфликт на границе Киргизии и Таджикистана, который сторонам удалось урегулировать мирным путем, а также положение дел на армяно-азербайджанской границе, которую, по утверждениям Еревана, пытается "скорректировать" Баку.

Просьба о помощи или политизация?

Согласно статье 2 договора ОДКБ, в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников члены ОДКБ должны незамедлительно привести в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, выработать и принять меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.

Именно с этой целью и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на прошлой неделе официально обратился в организацию, направив письма председателю Совета организации, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим членам объединения с просьбой начать консультации в соответствии с вышеуказанной статьей договора. Обращение последовало после того, как 12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Согласно заявлениям армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. В Баку же уверены, что передвижение азербайджанских войск "происходит на позициях, подконтрольных Азербайджану".

Всю прошлую неделю представители Еревана на разных уровнях, в том числе высшем, обсуждали сложившуюся ситуацию как с генеральным секретарем ОДКБ, так и со странами - членами организации. В итоге было принято решение о начале консультаций по ситуации в Сюникском регионе.

Между тем в Азербайджане, вышедшим из ОДКБ еще в 1994 году, уверены, что этот шаг Армении является лишь попыткой политизации данного вопроса. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином заявил, что обращение Армении "не имеет никаких оснований", а подобные инциденты должны решаться исключительно политическими методами и путем переговоров.

Свою позицию по данной теме озвучила и российская сторона. По словам главы МИД РФ, Москва готова оказать сторонам конфликта содействие в предоставлении консультационных услуг. Однако, как подчеркнул Лавров, нет никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этой ситуации.