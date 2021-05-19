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Бывший вице-губернатор Приморья назначен первым заместителем мэра Владивостока

Ранее 18 мая глава Владивостока Олег Гуменюк объявил о решении уйти в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков, который в ближайшее время должен стать врио главы Владивостока, официально назначен первым заместителем мэра. Соответствующее распоряжение подписал в среду действующий глава города Олег Гуменюк.

Во вторник глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. Шестаков, по словам Кожемяко, должен стать временно исполняющим обязанности градоначальника.

Согласно подписанному в среду распоряжению (имеется в распоряжении ТАСС) главы Владивостока, своим первым заместителем он назначает Шестакова. Теперь в случае досрочного прекращения полномочий главы города именно Шестаков будет временно их исполнять.

Константин Шестаков в сентябре 2020 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора Приморского края, а затем - заместителя председателя регионального правительства. Он курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества. С сентября 2014 года возглавлял краевой департамент по туризму.

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