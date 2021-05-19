Москва в рамках ОДКБ предложила Еревану и Баку помощь по урегулированию на границе

ДУШАНБЕ, 19 мая. /ТАСС/. Россия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предложила оказать Баку и Еревану содействие по урегулированию ситуации на границе и выступила с инициативой о создании армяно-азербайджанской комиссии для делимитации и демаркации. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Мы вчера уже в неформальном режиме начали работу министров иностранных дел ОДКБ. Мы рассмотрели просьбу наших армянских коллег и в соответствии с этой просьбой обсудили ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку. <...> По предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника", - сказал министр.