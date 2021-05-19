Лавров: РФ поможет Таджикистану построить новую погранзаставу на границе с Афганистаном

ДУШАНБЕ, 19 мая. /ТАСС/. Россия и Таджикистан в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение, в рамках которого РФ окажет содействие в сооружении современной погранзаставы на участке таджикско-афганской границы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Мы сегодня обсудили шаги, которые предпринимаются по укреплению таджикско-афганской границы как в контексте деятельности ОДКБ, так и по двусторонней линии. С участием Вооруженных сил России регулярно проводятся учения по отработке контртеррористических действий, и в ближайшее время мы уже рассчитываем подписать межправительственное соглашение, в соответствие с которым мы окажем финансовое содействие в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы", - сказал министр.

Лавров отметил, что его таджикистанский коллега разделяет мнение о том, что существенным фактором стабильности и безопасности Центральной Азии является 201-я российская военная база в Таджикистане.

По словам главы МИД РФ, Россию беспокоит активизация террористов на севере Афганистана. "Мы озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы - и будем реализовывать это на практике - оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков", - сказал Лавров.

Как отметил министр, угрозы общей безопасности РФ и Таджикистана сохраняются прежде всего в контексте ситуации, которая складывается в Афганистане "в свете начавшегося или, по крайне мере, объявленного вывода войск США и НАТО из этой страны". В связи с этим Москва и Душанбе провели обзор выполнения договоренностей о сотрудничестве в военной и военно-технической сферах, включая содействие России модернизации вооруженных сил Таджикистана, подчеркнул Лавров.