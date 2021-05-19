Лавров: Россия приветствует окончание горячей фазы конфликта Таджикистана и Киргизии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Москва приветствует завершение фазы эскалации таджикско-киргизского конфликта и одобряет усилия Душанбе и Бишкека в совместной работе по демаркации границ. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Говорили о позитивном примере перехода от конфронтации к сотрудничеству, который подают Республика Таджикистан и Киргизская Республика. Мы очень рады, что горячая фаза недавнего конфликта осталась позади, но самое главное, что страны приступили к работе по делимитации и демаркации", указал глава дипведомства.

Министр назвал политический процесс, активизированный странами, "хорошим примером" для всего постсоветского пространства, где "в силу известных причин границы не были оформлены окончательно и надежно в правовом плане". "Сейчас необходимо этот процесс всячески активизировать", - добавил Лавров.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. В Бишкеке заявили, что таджикские военнослужащие применяли пулеметы, минометы и боевые вертолеты Ми-24. В тот же день вечером стороны провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление, в котором подтвердили готовность прекратить противостояние и начать отвод войск.