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Лавров: Россия готова и дальше содействовать Таджикистану в модернизации вооруженных сил

По словам главы МИД РФ, сотрудничество двух стран в военной сфере имеет особое значение в свете сохраняющихся в регионе угроз

ДУШАНБЕ, 19 мая. /ТАСС/. Россия продолжает оказывать содействие в модернизации вооруженных сил Таджикистана, учитывая установленные планы и сроки. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Провели обзор в выполнении договоренностей о сотрудничестве в военной, в военно-технической сферах, включая содействие РФ в модернизации вооруженных сил Таджикистана, - сказал он. - Договорились и далее выполнять в полном объеме намеченные планы с соблюдением согласованных сроков".

По словам министра, сотрудничество с Таджикистаном в военной сфере имеет особое значение в свете сохраняющихся в регионе угроз.

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Лавров, Сергей ВикторовичТаджикистанРоссия
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