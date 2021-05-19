Лавров: Россия готова и дальше содействовать Таджикистану в модернизации вооруженных сил

ДУШАНБЕ, 19 мая. /ТАСС/. Россия продолжает оказывать содействие в модернизации вооруженных сил Таджикистана, учитывая установленные планы и сроки. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

"Провели обзор в выполнении договоренностей о сотрудничестве в военной, в военно-технической сферах, включая содействие РФ в модернизации вооруженных сил Таджикистана, - сказал он. - Договорились и далее выполнять в полном объеме намеченные планы с соблюдением согласованных сроков".

По словам министра, сотрудничество с Таджикистаном в военной сфере имеет особое значение в свете сохраняющихся в регионе угроз.