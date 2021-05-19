В МИД РФ прокомментировали слова Блинкена о "злоупотреблениях" России в Крыму

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представительство МИД РФ в Симферополе посоветовало госсекретарю США Энтони Блинкену сосредоточиться на проблемах США в ответ на его слова о якобы имеющих место злоупотреблениях России в Крыму.

"Господин Блинкен, мы справимся самостоятельно и в радости, и печали. Сосредоточьтесь на проблемах США. Для начала расскажите, чего достигли США за 19 лет присутствия в Афганистане. Кроме жертв среди гражданского населения. И если история вызывает обеспокоенность, извинитесь за Хиросиму?" - написало представительство на своей англоязычной странице в Twitter.

Блинкен во вторник в Twitter опубликовал запись, в которой утверждается о якобы имеющих место злоупотреблениях полномочиями со стороны российских властей в Крыму. Он заявил, что США осуждают "российские злоупотребления в Крыму, особенно 18 мая", когда, по его словам, вспоминают, "как 77 лет назад [началась] депортация [Иосифом] Сталиным крымских татар с их родного полуострова". В этом же сообщении от подтвердил, что американская сторона примет участие в инициированном Украиной форуме "Крымская платформа" в августе, на котором Киев намерен продвигать на международном уровне претензии на территорию Республики Крым.