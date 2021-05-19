Рябков: встреча Лаврова и Блинкена может помочь достичь компромисса по ядерной сделке

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств России и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован", - сказал он.

Рябков добавил, что Россия выступает в пользу синхронизации шагов США и Ирана, которые стороны предпринимают для возврата к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Возвращение США в СВПД - главный, ключевой вопрос с нашей точки зрения, который требует решения. При этом переговоры в Вене охватывают также все аспекты, связанные с возвратом Ирана к соблюдению требований ядерной сделки. Мы выступали и выступаем в пользу синхронизации этих шагов, хотя знаем, что иранская сторона считает необходимым и важным, чтобы США одномоментно отменили все санкции", - отметил замминистра.

В Вене с начала апреля проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.

Представители стран - участниц соглашения проводят консультации и с делегацией США. Прямых переговоров американских эмиссаров с представителями Ирана в Вене не ведется. Участники переговоров отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты также продолжают работу над текстом будущей договоренности. Все делегации настроены на то, чтобы приложить усилия для завершения переговоров к концу мая.

Саммит РФ - США

Россия рассчитывает на завершение в ближайшее время анализа ситуации в отношениях с США для решения о согласии на саммит с Вашингтоном, заявил Рябков.

Отвечая на вопрос, что мешает России дать согласие на проведение саммита РФ - США, замминистра указал на незавершенность анализа Москвой того, "как заявления Соединенных Штатов соотносятся с практическими действиями". "Вот это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим и, наверное, какие-то договоренности будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано. Я надеюсь на это, но пока этого нет", - сказал Рябков.

13 апреля президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого Байден предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее президент США пояснил, что говорил о встрече летом в Европе.