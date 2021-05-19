Рябков заявил, что внятного ответа от США по ДОН так и не последовало

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. США так и не дали внятного ответа России по ситуации с Договором по открытому небу (ДОН). Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Госдумы, на котором рассматривается вопрос о денонсации ДОН.

"После вступления в должность Джозефа Байдена появились данные о возможном изменении американского подхода к участию в договоре. Мы с учетом этого дали понять американцам, сделали это официально, что в случае конструктивного решения данного вопроса, Россия могла бы рассмотреть возможность остаться в ДОН. К сожалению, по состоянию на сегодня внятного ответа от США не последовало", - сказал он.

Рябков констатировал, что Россия не видит оснований для пересмотра своей позиции по выходу из Договора по открытому небу. "Оптимизма сложившаяся ситуация не вызывает, оснований для пересмотра нашей линии не видим", - сказал он.