Специалисты из Швейцарии проверят район в двух областях России в рамках Венского документа

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Швейцарская группа инспекторов проведет инспекцию Воронежской и Белгородской областей в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 19 по 21 мая 2021 года Швейцария проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сказал Рыжков.

По словам начальника центра, специалисты посетят определенный Швейцарией район, расположенный в Воронежской и Белгородской областях, он охватывает площадь около 15 тыс. кв. км.

"В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности", - добавил он.

Рыжков напомнил, что подобные инспекции проводятся, чтобы определить масштаб осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения ее отсутствия.