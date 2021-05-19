{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Специалисты из Швейцарии проверят район в двух областях России в рамках Венского документа

Речь идет о площади около 15 тыс. кв. км

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Швейцарская группа инспекторов проведет инспекцию Воронежской и Белгородской областей в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 19 по 21 мая 2021 года Швейцария проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - сказал Рыжков.

По словам начальника центра, специалисты посетят определенный Швейцарией район, расположенный в Воронежской и Белгородской областях, он охватывает площадь около 15 тыс. кв. км.

"В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности", - добавил он.

Рыжков напомнил, что подобные инспекции проводятся, чтобы определить масштаб осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности или подтверждения ее отсутствия.

Теги
РоссияШвейцария
Палестино-израильский конфликт
Рябков: Россия контактирует со спецпосланником США по ближневосточному урегулированию
Тема обострения между Израилем и Палестиной будет среди главных на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил представитель российского дипведомства
Читать полностью