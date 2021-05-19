Рябков: Россия контактирует со спецпосланником США по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия на разных уровнях контактирует с США по проблематике обострения между Израилем и Палестиной, эта тема будет среди главных на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию господином [Хади] Амром. Это происходит достаточно интенсивно. Кроме того, идут на других уровнях обсуждения. Само собой разумеется, что эта тема среди главных в сегодняшней встрече Лаврова с Блинкеном", - сказал Рябков.

По его словам, на следующей неделе контакты с США по этой теме будут продолжены, однако конкретики пока нет.