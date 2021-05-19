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Палестино-израильский конфликт
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Рябков: Россия контактирует со спецпосланником США по ближневосточному урегулированию

Тема обострения между Израилем и Палестиной будет среди главных на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметил представитель российского дипведомства

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия на разных уровнях контактирует с США по проблематике обострения между Израилем и Палестиной, эта тема будет среди главных на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию господином [Хади] Амром. Это происходит достаточно интенсивно. Кроме того, идут на других уровнях обсуждения. Само собой разумеется, что эта тема среди главных в сегодняшней встрече Лаврова с Блинкеном", - сказал Рябков.

По его словам, на следующей неделе контакты с США по этой теме будут продолжены, однако конкретики пока нет.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильРябков, Сергей АлексеевичБлинкен, Энтони
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