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Рябков: Россия пока не видит оснований для расширения списка недружественных стран

При этом замглавы МИД РФ отметил, что "любые провокационные действия в отношении России будут получать взвешенный, соразмерный, но решительный ответ"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков Михаил Метцель/ТАСС
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия пока не видит оснований для расширения списка недружественных стран, но будет решительно отвечать на любые провокации. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства", - сказал он.

При этом замминистра отметил, что "любые провокационные действия в отношении России будут получать взвешенный, соразмерный, но решительный ответ".

По словам Рябкова, включение стран НАТО в список недружественных для России государств будет зависеть от их поведения. 

"Все зависит от поведения европейских стран, прежде всего входящих в НАТО, которые не успокаиваются и пытаются демонстрировать собственную задиристость", - сказал он.

Теги
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