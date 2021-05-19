Рябков: Россия пока не видит оснований для расширения списка недружественных стран

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия пока не видит оснований для расширения списка недружественных стран, но будет решительно отвечать на любые провокации. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства", - сказал он.

При этом замминистра отметил, что "любые провокационные действия в отношении России будут получать взвешенный, соразмерный, но решительный ответ".

По словам Рябкова, включение стран НАТО в список недружественных для России государств будет зависеть от их поведения.

"Все зависит от поведения европейских стран, прежде всего входящих в НАТО, которые не успокаиваются и пытаются демонстрировать собственную задиристость", - сказал он.