Совфед ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Документ был подписан в Нур-Султане в октябре 2020 года в ходе встречи министров обороны России и Казахстана Сергея Шойгу и Нурлана Ермекбаева.

Согласно договору, сотрудничество будет осуществляться по широкому спектру вопросов, включая военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях и мероприятиях боевой подготовки войск. Сотрудничество также будет вестись в таких сферах, как миротворческая деятельность, совершенствование двусторонней нормативной правовой базы, культура и спорт.

Стороны договора будут проводить штабные переговоры и консультации по вопросам региональной безопасности и совместного применения войск, конференции, семинары, симпозиумы. В тексте подчеркивается, что договор не направлен против каких-либо других государств. Уполномоченными органами сторон будет разрабатываться "программа стратегического партнерства в военной области на трехлетний период, которая включает цели и задачи, решаемые в ходе военного сотрудничества, направления военного сотрудничества, форму их реализации и сроки выполнения".

План военного сотрудничества будет утверждаться ежегодно. Расходы, возникающие в рамках выполнения договора, обе страны будут нести самостоятельно. "Стороны сотрудничают в области военной разведки. Каждая из сторон обязуется не проводить разведывательную деятельность, направленную против другой стороны", - подчеркивается в документе. Россия и Казахстан также обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в рамках взаимодействия, третьим сторонам, она также не может быть использована в ущерб участникам договора.