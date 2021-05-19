Рябков заявил, что в призыве США объявить бойкот олимпиаде в КНР "дипломатией не пахнет"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Призыв спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявить дипломатический бойкот олимпиаде в Пекине "дипломатией не пахнет". Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не знаю, что такое дипломатический бойкот, формы, в которых эти призывы озвучены, они совершенно недипломатические, там вообще дипломатией не пахнет, а пахнет чем-то другим, неприятным в Конгрессе США", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), выступая перед законодателями, заявила, что международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД республики Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.