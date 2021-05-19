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Выход России из Договора по открытому небу

Рябков: если бы США хотели вернуться в ДОН, Россия получила бы от них сигналы

Госдума 19 мая единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. США подали бы России соответствующие сигналы о желании вернуться в Договор по открытому небу (ДОН), если бы хотели. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Госдумы по вопросу денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

"Гипотетически в течение этого времени [отсчет шестимесячного периода после передачи ноты о выходе депозитариям договора] США могут объявить о своем возвращении, тогда начнется новый дипломатический процесс, - сказал он. - Я в это не верю, если уклон в сторону возвращения в ДОН присутствовал бы, мы бы уже имели сигналы, мы бы уже слышали их от них".

Госдума в среду на заседании единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН.

Рябков указал, что теперь документ будет направлен на одобрение Совету Федерации, а затем на подпись президенту. "Далее МИД должен передать хранителям договора, Венгрии и Канаде, ноту с уведомлением о том, что такое решение принято и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчет шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор. В случае с США этот период был с 22 мая по 22 ноября. Россия же официально выйдет из ДОН где-то в декабре", - уточнил замглавы МИД РФ.

Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Теги
РоссияРябков, Сергей АлексеевичВыход России из Договора по открытому небу
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