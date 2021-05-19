Рябков: если бы США хотели вернуться в ДОН, Россия получила бы от них сигналы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. США подали бы России соответствующие сигналы о желании вернуться в Договор по открытому небу (ДОН), если бы хотели. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Госдумы по вопросу денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

"Гипотетически в течение этого времени [отсчет шестимесячного периода после передачи ноты о выходе депозитариям договора] США могут объявить о своем возвращении, тогда начнется новый дипломатический процесс, - сказал он. - Я в это не верю, если уклон в сторону возвращения в ДОН присутствовал бы, мы бы уже имели сигналы, мы бы уже слышали их от них".

Госдума в среду на заседании единогласно приняла внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН.

Рябков указал, что теперь документ будет направлен на одобрение Совету Федерации, а затем на подпись президенту. "Далее МИД должен передать хранителям договора, Венгрии и Канаде, ноту с уведомлением о том, что такое решение принято и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчет шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор. В случае с США этот период был с 22 мая по 22 ноября. Россия же официально выйдет из ДОН где-то в декабре", - уточнил замглавы МИД РФ.

Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.