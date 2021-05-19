Лавров отправляется в Исландию, где проведет первую очную встречу с Блинкеном

ДУШАНБЕ/РЕЙКЬЯВИК, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибудет в Исландию, где состоится его первая очная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Долгожданные переговоры состоятся на полях министерской встречи Арктического совета, которая пройдет в Рейкьявике 20 мая. О том, что Лавров и Блинкен будут в одно время находиться в Исландии, было известно заранее, однако договоренность об отдельной встрече была достигнута только в ходе их телефонного разговора 12 мая.

В Рейкьявик Лавров прилетит из Душанбе, где он принимал участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Перелет из Таджикистана займет более восьми часов, но переговоры с Блинкеном состоятся сразу после прибытия: накопилось слишком много проблем, требующих немедленного решения. Остальные двусторонние встречи российского министра намечены на четверг.

О состоянии отношений России и США

Отношения Москвы и Вашингтона в настоящее время переживают сложные времена. США заявляют о готовности диалога с Москвой, но при этом никак не могут отказаться от жесткой санкционной политики. Как следствие, российской стороне приходится отвечать на различные агрессивные шаги американских коллег. Так, 14 мая российское правительство утвердило список недружественных иностранных государств, в который, кроме Чехии, вошли США. Исключение Вашингтона из этого перечня, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, возможно в случае изменения в лучшую сторону "содержания американской политики на российском направлении".

Нет сейчас в обеих столицах и послов. 21 марта в Москву для консультаций, которые продолжаются по сей день, прибыл посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Спустя месяц на консультации в Соединенные Штаты после соответствующего предложения российского дипведомства прилетел и американский посол Джон Салливан. Примерные сроки их возвращения в посольства неизвестны до сих пор.

В преддверии переговоров Лаврова и Блинкена обе стороны подтвердили необходимость вывести двусторонний диалог из кризиса. Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, в Вашингтоне рассчитывают, что эта встреча станет попыткой "вывести отношения на более стабильный и предсказуемый путь" или по крайней мере покажет, возможно ли это.

У Москвы между тем уже не осталось иллюзий по поводу отношений с Вашингтоном. Как заявил ранее Рябков, ни о какой "перезагрузке 2.0 не может идти и речи". Лавров же признался, что рассчитывает на профессиональный разговор с американским коллегой, который позволит прояснить "конкретные намерения США" относительно взаимодействия с РФ, а также их позицию по международным проблемам, затрагивающим так или иначе интересы Москвы.

О денонсации договоров

Часто, говоря о позитивных возможностях диалога Москвы и новой американской администрации, стороны приводят в пример продление СНВ-3 на пять лет. Представителям РФ в течение нескольких лет не удавалось достичь этой договоренности с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, однако при Джо Байдене к продлению пришли в максимально быстрые сроки.

Теперь под вопросом остается судьба Договора по открытому небу (ДОН). В ноябре прошлого года Вашингтон официально вышел из соглашения, объяснив свое решением тем, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН.

В последние недели в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, процесс денонсации займет несколько недель и, вероятнее всего, завершится уже в этом месяце. Однако накануне встречи Лаврова и Блинкена стало известно, что Совет Федерации переносит намеченное на 19 мая обсуждение денонсации ДОН. "Торопливость всегда мешает делу", - пояснил ТАСС глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, добавив, что закон будет рассмотрен в начале июня.

О стратстабильности

Россия и США как две сверхдержавы несут особенную ответственность за международную безопасность. В этой связи тема стратегической стабильности регулярно затрагивается сторонами на высшем и высоком уровнях.

Последний контакт представителей Москвы и Вашингтона по этому вопросу состоялся еще при администрации Трампа. Команда по стратегической стабильности новой администрации США на сегодняшний день все еще не сформирована. Российская сторона ждет окончания этого процесса, подтверждая готовность без пауз начать диалог. В беседе с ТАСС Рябков заявил, что Москва будет "терпеливо объяснять американским коллегам, в чем их подходы ущербны", где нет возможности выходить на понимание и какая альтернатива предлагается.

Вместе с тем Россия в последнее время отмечает попытки американской стороны ограничить тематику стратегической стабильности. "Но по большому счету это не какое-то непреодолимое препятствие, - отметил замминистра. - Допускаю, что не в столь отдаленной перспективе мы освежим свою позицию в этой сфере и дополнительно ее представим нашим американским коллегам".

Будет ли саммит?

Еще одна тема российско-американской повестки дня - возможная встреча Путина и Байдена. Этот вопрос, очевидно, будет рассмотрен главами внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.

В СМИ то и дело появляются все новые и новые подробности о сроках и месте проведения переговоров. Среди стран, где может состояться первый очный контакт лидеров двух государств, значатся Швейцария, Чехия и Финляндия, где российский лидер впервые встречался с Трампом. Более того, американская сторона не исключала, что саммит может пройти в июне в ходе визита Байдена в Европу.

Российская сторона считает, что контакт на высшем уровне был бы очень важен, но о деталях его подготовки не распространяется. По словам Рябкова, Москве и Вашингтону "понадобится еще какое-то время, прежде чем что-то можно будет объявить". "Мы со своей стороны находимся на низком старте и готовы включиться в обсуждение с американскими коллегами всех аспектов повестки дня [саммита] в тот момент, когда они будут к этому готовы", - добавил замминистра.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков регулярно заявляет журналистам, что тема саммита "находится на стадии обсуждения и анализа" и "пока никаких договоренностей нет".