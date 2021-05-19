Медведев: санкции и абсурдные обвинения в отношении РФ отравляют жизнь поколений

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Санкции в отношении России и абсурдные обвинения со стороны Запада искажают реальность и отравляют жизнь сегодняшнего и будущего поколений. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"В экономической и политической сфере искусственно созданные химеры, абсурдные обвинения, образы врага, санкции, конечно, искажают реальность и отравляют жизнь не только сегодняшнего, но и будущего поколений", - сказал он.

Медведев надеется, что у Запада хватит политической воли отказаться от агрессивной риторики и сесть за стол переговоров для решения глобальных проблем.