Путин может выступить на предстоящем съезде "Единой России"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит на предстоящем съезде "Единой России". Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Еще официально не был анонсирован этот съезд, но он, безусловно, состоится, насколько я понимаю, и традиционно, конечно, президент на нем выступает, поэтому можно предположить, что и на этом съезде он выступит", - сказал Песков. Он добавил, что конкретные планы президента на этот счет будут озвучены, когда проведение съезда будет официально объявлено.

Отвечая на вопрос, будут ли президент или администрация Кремля принимать участие в формировании списков "Единой России" к парламентским выборам этого года, Песков подчеркнул, что "инициатива принадлежит партии", хотя, "как правило, администрация информируется" об этом.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что съезд партии пройдет в три этапа, первый из которых планируется в середине июня.