Песков назвал вопросы стратегической стабильности главными в повестке к саммиту РФ и США

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Основными темами, которые могут обсуждаться на саммите президентов РФ и США, являются стратегическая стабильность и двусторонние отношения, а не высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, этот инцидент - это не главное, речь, конечно, идет о стратстабильности, это волнует весь мир, касается всего мира. И наши двусторонние отношения. Вот это главные темы, которые на повестке дня", - сказал он, отвечая на вопрос, готов ли российский президент забыть об обвинениях Байдена и возможно ли обсуждение данных высказываний.

Отвечая на вопрос, как сейчас выглядят перспективы проведения саммита лидеров РФ и США, Песков заявил: "Как только у нас появится что вам сказать по этой встрече, мы обязательно скажем".

Интервью, вызвавшее широкий резонанс, Байден дал в марте телекомпании ABC. В нем он, в частности, заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).

Уже после этого интервью Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.