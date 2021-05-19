Путин: нужно привлекать внебюджетные источники для очистных сооружений на Черном море

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Очистные сооружения на Черноморском побережье должны быть современными, для решения этой задачи нужно привлекать внебюджетные источники. Об этом заявил президент Владимир Путин в среду на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

"Внебюджетные источники нужно активнее применять и при решении другой задачи, о которой вы упомянули, а именно - очистные сооружения на Черноморском побережье", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Путин напомнил, что здесь еще с советских времен бытовая и ливневая канализации идут в одном русле. "Часто делали по-старинке, а делать надо по-современному, привлекать источники и организовывать по-современному", - добавил он. Путин также посоветовал отдавать такие объекты в концессию.