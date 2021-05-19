Нарышкин назвал аморальным затягивание регистрации российской вакцины от коронавируса в ЕС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. РФ достоверно знает, что затягивание регистрации "Спутника V" в ЕС связано с "сигналами из высоких кабинетов" Брюсселя, такое поведение в условиях пандемии аморально. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.

"Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера, или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально", - сказал он.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.