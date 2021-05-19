Матвиенко: РФ активно содействует мирному урегулированию палестино-израильского конфликта

"Мы неоднократно заявляли, что готовы предоставить территорию России, Москву либо другой город, чтобы восстановить переговорный процесс между Израилем и Палестиной. Почему Россия так настойчиво предлагает свою территорию? Потому что Россия - одна из немногих стран, у которых сложились хорошие, конструктивные взаимоотношения и с Израилем, и с Палестиной. Это тот случай, когда никто не обвинит России, что она играет на том или ином поле", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Россия поддерживала необходимость принятия заявления Совета Безопасности ООН с призывом незамедлительного прекращения вооруженного противостояния, возврата к дипломатическому и мирному диалогу. "Трижды Совет Безопасности пытался принять эту резолюцию, но ее блокировали США, пока этого сделать не удалось", - сказала Матвиенко.

"Мне кажется, пришло время ближневосточному "квартету" [Россия, США, ООН, Евросоюз] себя в этой ситуации активно проявить, чтобы остановить насилие, кровопролитие, жесткое противостояние. Мы очень активный игрок на международных площадках и активнейшим образом содействуем мирному урегулированию нового витка ближневосточного противостояния", - добавила Матвиенко.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 3,5 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230. Во вторник Совбез ООН на четвертом за две недели заседании не смог сформировать общую позицию по арабо-израильскому конфликту. Как сообщали источники ТАСС, сделать этого не удается из-за возражений США.