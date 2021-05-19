Хуснуллин заявил, что губернаторы пройдут обучение в сфере градостроительного развития

НОВО-ОГАРЕВО, 19 мая. /ТАСС/. Губернаторы и главы регионов России пройдут обучение по градостроительному развитию, в рамках которого смогут ознакомиться с новыми механизмами в этой сфере. Об этом сообщил в среду на совещании президента России по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию вице-премьер Марат Хуснуллин.

"С Сергеем Владиленовичем Кириенко (первым заместителем руководителя администрации президента РФ - прим. ТАСС) договорились, что проведем в ближайшее время обучение губернаторов именно по градостроительному развитию, именно по использованию всех имеющихся механизмов", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время в сфере развития городов ведется "большая методологическая поддержка регионов". "Обучаем, рассказываем, в ручном режиме сопровождаем, особенно пилотные проекты", - добавил Хуснуллин.