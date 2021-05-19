Лавров на заседании ОДКБ призвал коллег к усилению внешнеполитической координации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвал коллег усилить внешнеполитическую координацию и взаимную поддержку и уделил особое внимание вопросам взаимодействия в области биобезопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшего в Душанбе в среду заседания.

"Сергей Лавров представил российские оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки, призвал коллег к усилению внешнеполитической координации, взаимной поддержке и продолжению солидарных усилий на международных площадках", - сообщили в дипведомстве.

Российской стороной также акцентировано внимание на вопросах сотрудничества в области биологической безопасности в рамках организации, "налаживания взаимодействия в свете вступивших в силу в январе 2021 года нормативно-правовых документов, учреждающих статусы партнера ОДКБ и наблюдателя при ОДКБ".

В МИД сообщили, что стороны обсудили недавнее обострение ситуации на южном участке армяно-азербайджанской границы. "Отмечена положительная динамика в подходах киргизской и таджикской сторон к снятию напряжения в пограничных вопросах", - добавили в министерстве.

В МИД добавили, что по предложению РФ приняты совместные заявления "О сотрудничестве Организации Договора о коллективной безопасности с государствами и международными организациями", "В связи с продлением срока действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", "О 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге", "Об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".