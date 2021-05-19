Косачев: революция в отношениях РФ и США после встречи лидеров двух стран маловероятна

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Революция в отношениях Москвы и Вашингтона после возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена крайне маловероятна, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Крайне маловероятно, что возможная встреча будет революцией в наших двусторонних отношениях, все-таки это первая встреча", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Косачев также выразил мнение, что не надо завышать ожидания от возможной встречи лидеров РФ и США. "Я бы хотел предостеречь от ловушки завышенных ожиданий, - указал он. - Если мы сейчас начнем таким образом интерпретировать возможную встречу, то это будет означать, что любой другой результат будет восприниматься как минимум с разочарованием, как максимум как очередное поражение одной или обеих сторон. Я бы, наоборот, сейчас эти ожидания максимально занижал".

При этом прорыв в двусторонних отношениях возможен, уверен сенатор. "Мы нужны друг другу, это совершенно точно. Но если с нашей стороны нет никаких сдерживающих моментов, мы готовы идти вперед, то у американцев внутренняя политика по-прежнему доминируют над внешней, - отметил он. - Все на этой встрече, до нее и после будет делаться американцами с оглядкой на общественное мнение внутри страны и на то, как это будет восприниматься в Конгрессе и СМИ". Сенатор также подчеркнул, что к работе над улучшением диалога Москвы и Вашингтона необходимо с обеих сторон подключать дипломатов, военных, экономистов.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.