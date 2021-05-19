Лавров заявил, что РФ призывает не привносить конфронтацию в работу Арктического совета

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия призывает развивать диалог и избегать конфронтационных подходов в работе Арктического совета. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении в связи с 25-летием совета.

"Решение возникающих в Заполярье проблем зачастую требует участия внерегиональных международных игроков. Речь идет в первую очередь о государствах и организациях, имеющих в Совете статус наблюдателя, на данный момент их 38. Совету еще предстоит оценить эффективность такого механизма взаимодействия и работать над ее повышением. Но главное здесь, как я уже отмечал, - не прерывать ведущийся разноуровневый диалог, а также не привносить конфронтационные подходы и напряженность извне", - сказал он.

По словам министра, управлять Арктическим регионом необходимо на базе партнерства и консенсуса стран, несущих ответственность за его дальнейшее развитие, при этом эффективное взаимодействие в Арктическом совете играет в этом существенную роль. "Несмотря на непростую ситуацию в мировых делах, межгосударственные связи в высоких широтах продолжают поступательно развиваться. Во многом это заслуга Арктического совета. За 25 лет мы добились значительных результатов по укреплению данной структуры", - добавил Лавров.

Как отметил глава российского дипведомства, за четверть века работы совета было подписано три значимых межправительственных соглашения, инициировано создание Арктического экономического совета и Университета Арктики, а также удалось установить тесные связи с Арктическим форумом береговых охран и с другими региональными организациями.

Лавров также подчеркнул, что в решении насущных задач региона вместе с представителями государств и экспертами участвуют и коренные народы, населяющие территорию Арктики. "Арктический совет - уникальный форум, в котором нет разделения на своих и чужих, а решения принимаются консенсусом. При этом учитываются интересы коренных народов Севера, сидящих за одним столом с представителями государств, - указал он. - Тем самым обеспечивается всесторонняя экспертная проработка инициатив и рекомендаций, которые затем находят применение в практической деятельности".