Путин обсудил с Алиевым по телефону ситуацию вокруг Карабаха

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе - в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января сего года", - говорится в сообщении Кремля.

В Кремле сообщили, что Россия продолжит оказывать содействие достижению между Азербайджаном и Арменией договоренности о начале делимитации и демаркации границы.

"Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы", - говорится в сообщении.

Путин и Алиев выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и Азербайджана велось дипломатическими методами.

"Было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами", - отметили в Кремле.

Поставки вакцины

Путин и Алиев также обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки дня. Лидер Азербайджана выразил искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин.

"Проведен обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонней повестки дня, - говорится в сообщении. - Ильхам Алиев высказал искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин".

Отмечается, что лидеры выразили обоюдную заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. "На это будут нацелены интенсивные контакты по линии правительств, профильных министерств и ведомств", - резюмировали в Кремле.