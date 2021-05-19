Ульянов: соглашение о восстановлении ядерной сделки с Ираном в пределах досягаемости

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) отмечают, что соглашение о полном восстановлении реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится в пределах досягаемости. Об этом сообщил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завершился 4-й раунд венских переговоров. Участники СВПД сегодня на встрече отметили, что был достигнут "хороший" или "значительный" прогресс, и что соглашение "в пределах досягаемости". Совместная комиссия возобновит работу в начале следующей недели. Надеюсь, 5-й тур будет заключительным", - написал Ульянов в Twitter.