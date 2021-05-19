Средний конкурс на праймериз единороссов к думским выборам составляет 13 человек на место

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число зарегистрированных участников предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" на выборы в Госдуму составляет почти 5 тыс. человек, средний конкурс - 13 человек на место. Об этом сообщил в среду секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на заседании президиума генсовета.

Он напомнил, что подача заявлений для участия в праймериз завершилась 14 мая. "Можно с уверенностью говорить, что интерес к нашей партийной процедуре существенно вырос по сравнению с 2016 годом (год предыдущих выборов в Госдуму). Только претендентов на выборы в Госдуму зарегистрировано почти 5 тыс. человек, всего было подано 7,6 тыс. заявок", - проинформировал он, уточнив, что более тысячи заявок было отклонено по объективным причинам, еще несколько сотен находятся в стадии рассмотрения.

Таким образом, сделал вывод Турчак, "число зарегистрированных претендентов увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2016 годом".

По его данным, в некоторых одномандатных округах на выборах в Госдуму "конкурс достигает 10, 15, а то и 20 человек на место, как, например, в отдельных округах Ульяновской, Ивановской областей, Приморском крае", причем "более чем в 20% одномандатных округов явного фаворита нет". "Уровень конкуренции очень высокий, предстоит непростая борьба", - констатировал секретарь генсовета. В среднем, по информации Турчака, конкурс на выборах в Госдуму составляет 13 человек, на выборах в заксобрания - около 5, в административных центрах - четыре человека на место.

Он также обратил внимание, что среди подавших заявки на думские праймериз более 52% не являются членами партии. "Это говорит о высоком уровне доверия людей к предварительному голосованию, о том, что граждане связывают с "Единой Россией" свои надежды на представительство, реализацию своих идей. Для нас это серьезный ресурс для обновления, как для нашей фракции в Госдуме, так и для фракций в региональных заксобраниях и городских советах", - уверен представитель руководства единороссов.

Турчак вновь заверил, что именно победители предварительного голосования станут кандидатами партии на выборах. "Никаких закулисных договоренностей, переписывания результатов нет и не будет, кто победит, тот и будет представлять партию на выборах", - подчеркнул он.

Предварительное голосование "Единой России"

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая. "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по так называемой первой, открытой модели может любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Участникам праймериз предстоит пройти тур онлайн-дебатов. Нормы, которым должны следовать участники предварительного голосования, зафиксированы в специальной памятке для них.

Основной формой проведения праймериз в этом году будет онлайн-формат, в нем они состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.