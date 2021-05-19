Реготделение "Единой России" зарегистрировало 930 человек на праймериз на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Ставропольское региональное отделение "Единой России" зарегистрировало 930 человек для участия в предварительном голосовании. Более половины зарегистрировавшихся впервые участвуют в праймериз, сообщил ТАСС в среду руководитель регионального исполкома Дмитрий Шуваев.

"Всего в оргкомитет для участия в предварительном голосовании на всех уровнях было подано 1 027 заявлений, они принимались и в очной, и в электронной форме. После проверки документов и необходимых процедур зарегистрировано 930 человек. Более половины из перечисленных лиц впервые принимают участие в предварительном голосовании, достаточно высокая конкуренция, в среднем в предыдущие электоральные циклы 5-6 человек заявлялись на один одномандатный округ, в этом году в среднем 11", - сказал он.

В единый день голосования жители Ставрополья будут выбирать представителей края в Госдуму, депутатов краевой думы, депутатов представительных органов муниципалитетов. На участие в праймериз для последующего выдвижения в Госдуму в крае зарегистрировано 106 человек, для последующего участия в выборах депутатов краевой думы - 292 человека. В 2016 году в предварительном голосовании накануне выборов в Госдуму в крае участвовал 61 человек, в отборе на выдвижение в краевую думу были зарегистрированы 217 человек.

"Категории людей - волонтеры, представители общественных организаций, активисты, действующие депутаты, много профессионалов в разных отраслях, большое количество молодых людей в возрасте до 35 лет", - пояснил журналистам Шуваев.

В Ставропольском крае процедура предварительного голосования пройдет в смешанном формате, электронное голосование организуют с 24 по 30 мая, 30 мая состоится очное голосование. "В день проведения очного голосования будут работать 264 участковые счетные комиссии, это 21% от общего количества всех избирательных участков, которые будут работать в единый день голосования в сентябре", - отметил руководитель регисполкома.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатов от "Единой России" на выборах. Цель предварительного голосования - определить кандидатов, которые в сентябре текущего года примут участие в выборах в Государственную думу РФ и законодательных (представительных) органов государственной власти.