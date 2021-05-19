Экс-глава Ульяновской области Морозов может обойти этап праймериз на выборах в Госдуму

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший глава Ульяновской области Сергей Морозов может обойти этап предварительного голосования на выборах в Госдуму, рассказал в среду журналистам секретарь регионального отделения "Единой России" Василий Гвоздев.

"Сергей Иванович реально является нашим лидером. На федеральном съезде партии "Единая Россия", который пройдет по итогам предварительного голосования в июне в Москве, есть право вносить кандидатуры наиболее авторитетных, сильных лидеров непосредственно на съезде. Мы, проведя консультации, согласились с мнением федерального руководства, что проходить предварительное голосование Сергею Ивановичу Морозову, которому в Ульяновской области доверяют сотни тысяч ульяновцев, нецелесообразно", - сказал Гвоздев в ходе брифинга, посвященного итогам заявочной кампании в Ульяновской области на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу.

Гвоздев отметил, что с уверенностью на 99,9% на федеральном съезде кандидатуру бывшего губернатора Ульяновской области внесет в списки именно федеральное руководство и он возглавит региональный список партии "Единая Россия". "Как секретарь считаю, что это решение будет справедливым, честным по отношению к тому вкладу и той роли, которые Сергей Иванович сыграл и продолжает играть для Ульяновской земли, для каждого жителя области. Он делами и проектами сотни раз доказал свою работоспособность, он настоящий патриот", - сказал Гвоздев.

По словам Гвоздева, всего зарегистрировано 45 кандидатов на праймериз на выборы в Госдуму, больше 46% - беспартийные кандидаты. Также более 62 тыс. человек уже зарегистрировались на сайте предварительного голосования в качестве выборщиков.

Морозов возглавлял Ульяновскую область 16 лет, что является рекордом среди действующих российских губернаторов. В видеообращении к жителям региона 8 апреля он заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке в связи с решением баллотироваться в депутаты Госдумы. Путин принял отставку и назначил Алексея Русских врио главы региона.