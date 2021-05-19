Нарышкин заявил, что несколько разведывательных агентств США действуют в киберпространстве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США и еще несколько американских разведывательных агентств осуществляют деятельность в киберпространстве. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, существует ли у США "тайная армия", о которой сообщали СМИ, и может ли она совершать кибератаки.

"Существуют частные военные компании, это не секрет, но занимаются ли они хакерской деятельностью, у меня нет такой информации. Но то, что является абсолютным фактом, что деятельностью в киберпространстве занимаются несколько разведывательных агентств США и самое крупное из них - это Агентство национальной безопасности", - сказал Нарышкин.

В понедельник журнал Newsweek сообщил, что численность секретных подразделений американского министерства обороны, находящихся вне контроля других органов власти, достигает уже не менее 60 тыс. человек. Согласно его данным, около половины из этих 60 тыс. составляют члены боевых подразделений, занимающихся тайными операциями в различных частях света. Другая значительная часть этих сил - специалисты разведки и контрразведки, работающие также часто за рубежом под прикрытием. Наконец, последним дополнением к тайным подразделениям Пентагона стали группы, занимающиеся кибероперациями и борьбой с атаками в виртуальном пространстве. Многие из них остаются на территории США.