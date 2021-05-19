Нарышкин: РФ рассчитывает, что ее союзники не станут размещать войска США из Афганистана

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ее союзники по ОДКБ не пойдут на размещение на своей территории войск США, выводимых из Афганистана. Об этом заявил в четверг в интервью Первому каналу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Очевидно, что принимая решение о выводе войск из Афганистана, правительство США не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерение разместить хотя бы часть тех военных ресурсов, которые они имеют сегодня на территории Афганистана, в соседних странах. Мы понимаем и даже имеем информацию о том, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. Очень рассчитываем, что наши не только партнеры, но и союзники по ОДКБ на такое не пойдут", - сказал он.

Газета The Wall Street Journal ранее со ссылкой на свои источники сообщила, что США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии, в частности - Узбекистане и Таджикистане. Американское руководство якобы прорабатывает такую возможность, чтобы "оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и следить за другими экстремистами".

Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Дэвид Хелви позже отметил, что американское военное руководство изучает вопрос сохранения возможностей противодействия террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана.

Таджикистан входит в ОДКБ. Узбекистан имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. Обе страны входят в СНГ.