МИД России заявил о существенном прогрессе по возвращению США к иранской ядерной сделке

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МИД РФ констатирует существенный прогресс на переговорах в Вене по возвращению США к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования ядерной сделки в ее изначальных параметрах. Подтвержден решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей", - говорится в распространенном в среду сообщении дипведомства.

В МИД подчеркнули, что совместная комиссия в Вене соберется вновь на неделе с 24 мая, а работа на экспертном уровне продолжится без перерыва.

19 мая в Вене состоялось заседание Совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации иранской ядерной сделки.