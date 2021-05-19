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МИД России заявил о существенном прогрессе по возвращению США к иранской ядерной сделке

В ведомстве рассказали, что совместная комиссия в Вене соберется вновь на неделе с 24 мая, а работа на экспертном уровне продолжится без перерыва

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МИД РФ констатирует существенный прогресс на переговорах в Вене по возвращению США к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования ядерной сделки в ее изначальных параметрах. Подтвержден решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей", - говорится в распространенном в среду сообщении дипведомства.

В МИД подчеркнули, что совместная комиссия в Вене соберется вновь на неделе с 24 мая, а работа на экспертном уровне продолжится без перерыва.

19 мая в Вене состоялось заседание Совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации иранской ядерной сделки.

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