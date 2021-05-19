Постпред РФ в Вене заявил, что в работе комиссии по ядерной сделке Ирана сделан перерыв

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Перерыв в работе Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению ядерного соглашения сделан до будущего вторника. Об этом сообщил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в столице Австрии по иранскому ядерному соглашению.

Постпред подчеркнул, что в ходе четвертого раунда очных переговоров Совместной комиссии достигнут значительный прогресс. Участники сходятся в оценке, что диалог может быть завершен в начале июня.

"Есть ощущение, что достижение договоренности вполне реально в довольно скором будущем, - отметил Ульянов в беседе с журналистами. - Сделан перерыв до вторника, но работа на экспертном уровне будет продолжаться".

Рабочий процесс развивается динамично и в правильном направлении, добавил постпред РФ. По его словам, есть основания для оптимизма, хотя в таких вопросах никогда нельзя исключать неожиданного развития событий. Ульянов особо обратил внимание, что к 21 мая не получается достичь договоренности о полном восстановлении ядерной сделки, но эта дата никогда не рассматривалась в качестве конечного срока, а могла считаться только ориентиром.

Участники переговоров, которые ведутся с начала апреля в очном формате в Вене, отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ираном. Все делегации настроены на то, чтобы приложить усилия для завершения переговоров к концу мая.

Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь заявляют о намерении в него вернуться. Прямые переговоры между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене не ведутся.