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Лавров планирует обсудить с Блинкеном, как дальше развивать двусторонние отношения

Лавров заявил, что планирует обсудить с Блинкеном, как дальше развивать двусторонние отношения.

Лавров заявил, что планирует обсудить с Блинкеном ситуацию на Корейском полуострове, ядерную сделку с Ираном, положение в Афганистане.

Подходы РФ и США по многим международным вопросам серьезно расходятся, заявил Лавров.

Лавров заявил, что рассчитывает на продуктивный диалог с Блинкеном.

РФ готова "разгрести завалы" от предыдущих администраций США, касающиеся работы дипмиссий двух стран - Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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