Мосгордума провела два заседания подряд общей продолжительностью почти 15 часов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Последнее заседание Мосгордумы в весеннюю сессию 2021 года было "разбито" на два и суммарно продлилось почти 15 часов, завершившись в 00:54 мск, передает в четверг корреспондент ТАСС.

Так, столичные парламентарии начали работу в 10:00 мск среды, 19 мая, не успев обсудить все запланированные в повестке дня вопросы до завершения заседания, сделали перерыв в 18:50 и начали внеочередное заседание в 19:20 мск. В итоге последнее заседание весенней сессии 2021 года завершилось уже в 00:54 мск четверга. Московская городская дума планирует уйти на летние каникулы с 24 мая до 19 сентября.

Ранее максимальной продолжительности за 26 лет работы столичного парламента заседание достигало 20 ноября 2019 года, когда обсуждение включенных в повестку дня вопросов продлилось более 10,5 часа. Тогда депутаты седьмого созыва побили этот рекорд уже в третий раз: на своем первом заседании, которое состоялось 19 сентября, вновь избранная дума рассматривала повестку в течение 8,5 часа, на втором заседании 30 октября - 9 часов 50 минут.

Затем председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил ТАСС, что все три заседания не были завершены по истечению восьми часов обсуждений, поскольку депутаты входили в стадию рассмотрения законопроектов до 18:00, но не успевали принять решения по этим вопросам. Данные решения о продлении заседаний до завершения обсуждений открытых вопросов принимал председатель Мосгордумы, руководствуясь действующим регламентом.

9 и 10 декабря 2020 года депутаты Московской городской думы обсуждали проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. рекордные 20 часов. Данное обсуждение поправок ко второму чтению проекта бюджета Москвы на три года в Московской городской думе стало историческим по продолжительности за 27 лет существования думы. Обсуждение поправок к проекту бюджета началось на пленарном заседании Мосгордумы 9 декабря, но так как парламентарии не успели рассмотреть все поправки, было назначено внеочередное заседание городской думы на 10 декабря. Оба заседания прошли в дистанционной форме.