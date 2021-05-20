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Лавров был удивлен поведением журналистов из США на протоколе с Блинкеном

Вопреки сложившейся традиции представители СМИ решили не выкрикивать главам внешнеполитических ведомств вопросы

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лаврова в среду на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном был удивлен поведением американских журналистов, которые в конце протокола вопреки сложившейся традиции решили не выкрикивать главам внешнеполитических ведомств вопросы.

Российский министр не раз отчитывал представителей американских СМИ за отсутствие манер - на многих встречах они начинают громко задавать вопросы, которые чаще всего остаются без ответа.

"Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы", - с улыбкой обратил внимание своего американского визави Лавров.

После шутки главы МИД РФ представители СМИ все-таки решили адресовать министрам несколько вопросов, в том числе о судьбе "Северного потока - 2". Но ответа на них так и не получили.

Первая очная встреча Лаврова и Блинкена проходит в эти минуты в столице Исландии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАИсландияРоссияБлинкен, Энтони
Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
Встреча продолжалась почти два часа
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