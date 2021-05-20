Блинкен назвал вероятной встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду назвал вероятной встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая может состояться в ближайшие недели. Соответствующее заявление глава Госдепартамента сделал в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV в преддверии переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике.

"Я с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел [РФ], - указал Блинкен. - Нам многое предстоит обсудить, и, в частности, вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, поэтому я считаю, что мы хотели бы поговорить об этом и убедиться в том, что мы оба понимаем, какие вопросы каждый из них хотел бы поднять, когда они встретятся".