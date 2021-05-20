О чем говорили Лавров и Блинкен на первой очной встрече

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с Блинкеном, как дальше развивать двусторонние связи. "Наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения. <...> Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе", - сказал глава МИД РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что стабильные и предсказуемые отношения между Россией и Соединенными Штатами пошли бы на пользу народам обеих стран и всему миру. "Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира", - отметил он.