Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершились в Рейкьявике, они продолжались почти два часа. Об этом передает ТАСС с места событий.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств прошла на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике.

В начале переговоров Лавров заявил, что намерен обсудить с американским коллегой проблематику Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) и ситуацию в Афганистане. Глава МИД РФ также отметил, Москва и Вашингтон должны сотрудничать в вопросах, где интересы сторон совпадают и где они могут добиться позитивного результата, в том числе по проблемам стратегической стабильности.